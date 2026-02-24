Así funcionaría la tercera placa para todos los vehículos que propone el presidente Noboa

El presidente Daniel Noboa presentó una propuesta para controlar la delincuencia en las calles de Ecuador.

El presidente Daniel Noboa planteó la implementación de una tercera placa para todos los vehículos que circulen en Ecuador. La medida sería parte de su estrategia para enfrentar la inseguridad y combatir el crimen organizado a escala nacional.

En una entrevista ofrecida el pasado viernes 20 de febrero del 2026, Noboa indicó que la tercera placa busca reforzar el control vehicular a través de tecnología digital y monitoreo satelital.

Noboa plantea la incorporación de un dispositivo electrónico, tipo TAG, en el parabrisas de todos los vehículos para identificarlos y facilitar el seguimiento en caso de que alguno se vea involucrado en actos delictivos.

Este dispositivo no podrá ser falsificado y será compatible con rastreo satelital, para localizar a los autos que estén involucrados en hechos delictivos.

Según el Primer Mandatario, la información de los vehículos estará integrada a una base de datos que estará enlazada con el ECU 911 y otras plataformas estatales de control. En estos casos, el monitoreo estaría a cargo de un sistema automatizado y evitaría la falsificación de placas.

Tras el anuncio no se ha definido una fecha para la implementación de esta medida. Sin embargo, el Mandatario aseguró que el proyecto se desarrolla con apoyo de empresas estadounidenses y se ejecutará por medio de un proceso de licitación.

El Gobierno sostiene que la tercera placa busca reducir delitos como secuestros y extorsiones, dificultando que bandas criminales utilicen vehículos para ejecutar sus operaciones. Además, se plantea como una herramienta para disminuir la falsificación de matrículas y fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.