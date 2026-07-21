Camioneta se estrelló contra una lubricadora y atropelló a mujer en Cotopaxi

Una mujer permanece hospitalizada en estado crítico tras ser atropellada por una camioneta que perdió el control luego de un choque registrado la tarde de este martes 21 de julio en la vía Latacunga–Pujilí.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro quedó registrado por una cámara de video, a la altura del sector Los Hornos, en la provincia de Cotopaxi.

En las imágenes se observa que la camioneta invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un automóvil.

Autoridades investigan el hecho

Tras el impacto, el vehículo salió de la calzada, ingresó a una lubricadora y lavadora de vehículos y embistió a una mujer que se encontraba en el lugar.

Habitantes del sector acudieron de inmediato para auxiliar a la víctima y, según la información, retuvieron a uno de los conductores involucrados, quien presuntamente habría intentado abandonar la escena antes de la llegada de la Policía.

Las autoridades trasladaron los dos vehículos a los patios de retención mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades del accidente.