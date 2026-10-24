Biess suspende servicios en línea y atención presencial este sábado 24 de octubre

El Biess suspende temporalmente sus servicios digitales este sábado 24 de octubre de 2026 por mantenimiento tecnológico.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) informó que suspenderá temporalmente sus servicios en línea este sábado 24 de octubre de 2026, desde las 08:00 hasta las 18:00, a escala nacional.

La medida responde a trabajos de mantenimiento programado en sus plataformas tecnológicas, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los canales de atención.

¿Qué servicios del Biess estarán suspendidos?

Durante las 10 horas de mantenimiento no estarán disponibles los servicios digitales para solicitar y gestionar préstamos hipotecarios y quirografarios.

Además, se suspenderá la atención presencial en los siguientes puntos de Quito y Guayaquil:

Balcones de Servicio: no se receptarán trámites presenciales

Montes de Piedad: no habrá atención para los servicios de préstamos prendarios

El Biess recomendó a afiliados, jubilados y pensionistas realizar sus trámites fuera del horario de suspensión para evitar inconvenientes.

La entidad señaló que el mantenimiento busca optimizar sus sistemas informáticos y mejorar la respuesta de sus servicios institucionales.