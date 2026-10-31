Alerta en Caluma por desbordamiento del río en el sector Charquiyacu, en Bolívar

Videos captan el desbordamiento de un río en la localidad de Caluma, provincia de Bolívar

El desbordamiento del río en el sector Charquiyacu, cantón Caluma, provincia de Bolívar, mantiene en estado de alerta a los pobladores de la zona desde este sábado 31 de octubre de 2026.

Videos difundidos en redes sociales muestran la fuerte corriente de agua que va cargada de lodo.

La situación ha generado preocupación en las comunidades aledañas ante el riesgo de nuevas afectaciones a la localidad.

Tras registrarse la emergencia, el ECU 911 articuló acciones con la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos para evaluar el impacto en el sector y brindar atención inmediata a las familias afectadas.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que eviten acercarse a las orillas del río o intentar cruzar los tramos anegados.

Entrega de asistencia humanitaria y monitoreo en puntos críticos

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) confirmó la distribución de 38 kits de primera respuesta humanitaria y ocho kits de dormir destinados a las familias que resultaron afectadas por el ingreso de agua y lodo a sus sectores.

Además, los técnicos de la entidad llevaron a cabo inspecciones de campo en los puntos críticos de Caluma, como la parroquia Sabanetillas, para así determinar el nivel de vulnerabilidad de la zona.

Las autoridades han informado que se mantiene el monitoreo permanente en el sector, y también existe articulación con el Cuerpo de Bomberos de Echeandía para vigilar el comportamiento del río y poder reaccionar a tiempo ante eventuales emergencias.