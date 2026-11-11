Un choque entre dos camiones deja un fallecido en la vía a Quinsaloma, en Los Ríos

Un siniestro de tránsito entre dos camiones dejó una persona fallecida este miércoles 11 de noviembre de 2026 en la provincia de Los Ríos.

El choque ocurrió en el sector de La Ercilia, en la vía E-25, a la entrada del cantón Quinsaloma.

La emergencia fue atendida tras la coordinación del ECU 911 de Babahoyo con personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

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Los dos vehículos pesados estuvieron involucrados en el impacto, cuyas circunstancias no han sido detalladas.

La vía permanece parcialmente habilitada

Como consecuencia del choque, una persona perdió la vida. Hasta el momento, no se han informado más detalles sobre posibles heridos ni sobre la identidad de la víctima.

La circulación por este tramo de la vía E-25 se mantiene parcialmente habilitada, por lo que se recomienda conducir con precaución y respetar las indicaciones del personal en el lugar.