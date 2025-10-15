Noboa responde a declaraciones de Correa tras atentados con explosivos en Ecuador

Daniel Noboa respondió a acusaciones de Correa sobre atentado con explosivos.

El presidente Daniel Noboa se refirió este miércoles 15 de octubre de 2025 a los atentados con explosivos ocurridos en la víspera en Ecuador.

"Hoy los prófugos son los que andan insultando, diciendo que yo me hago un autoatentado", dijo Noboa.

Estas declaraciones las dio en un acto público en Guayaquil como respuesta a un tuit publicado previamente por el expresidente Rafael Correa.

El exmandatario, que permanece prófugo de la justicia en Bélgica, escribió en X: "Después de tanta farsa, desinformación y falta de escrúpulos, ¡que difícil es tratar de creer que no fue un autoatentado del gringo toxicómano que funge fraudulentamente de presidente!".

Correa se refirió así a los atentados con explosivos ocurridos en Guayaquil y el puente de Churute - Naranjal.

Noboa dijo que "no podemos retroceder ante la gente que quiere aterrorizar a las familias ecuatorianas".

Asimismo el Primer Mandatario apuntó que los ataques serían represalias de grupos de minería ilegal.

"Nosotros estamos bombardeando a los de la minería ilegal en Buenos Aires (Imbabura), y ellos están planeando coches bomba", añadió Noboa.

En la localidad conocida como Buenos Aires se han llevado a cabo operativos militares contra la minería ilegal. Allí las Fuerzas Armadas destruyeron bocaminas controladas por grupos delictivos el 13 de octubre pasado.

"Se nota la desesperación, quieren impedir que sigamos luchando", enfatizó Noboa.