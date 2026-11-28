Las rocas que cayeron sobre la vía taparon por completo el tránsito vehicular.

Un deslizamiento de tierra obligó a cerrar completamente la vía Calacalí-La Independencia la noche de este sábado 28 de noviembre de 2026, en el cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha.

La emergencia se registró a la altura del kilómetro 74 de esta carretera, que conecta a la Sierra con la Costa ecuatoriana, según detalló el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El ECU 911 informó que recibió la alerta a las 20:13 y coordinó el desplazamiento de personal de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Prefectura de Pichincha y la Policía Nacional.

Los equipos de primera respuesta confirmaron que la acumulación de tierra sobre la calzada impide el paso de vehículos en ambos sentidos.

¿Cuándo se habilitará la vía Calacalí-La Independencia?

Personal de las instituciones de respuesta evalúa las condiciones del terreno para ejecutar los trabajos de limpieza y retirar el material que bloquea la carretera.

Hasta las 22:11, no se definió una hora estimada para la reapertura de la vía Calacalí-La Independencia. El reporte del ECU 911 tampoco precisa si existen personas heridas o vehículos afectados por el deslizamiento.

El organismo recomendó a los conductores utilizar rutas alternas y consultar los canales oficiales antes de emprender sus desplazamientos

.Inamhi alertó por fuertes lluvias en San Miguel de los Bancos

El cierre de la carretera ocurre durante una jornada marcada por las precipitaciones en diferentes sectores de Pichincha.

Durante la tarde de este sábado, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) incluyó a San Miguel de los Bancos entre los seis cantones de Pichincha con pronóstico de lluvias fuertes.

Para la noche del sábado y la madrugada del domingo 29 de noviembre, el organismo prevé precipitaciones moderadas en ese cantón, así como en Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.

La emergencia vial se produce en medio de la alerta roja nacional por el fenómeno de El Niño, vigente desde el 29 de agosto de 2026.