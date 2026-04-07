Cinco presos murieron en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil

En la Penitenciaría del Litoral se han registrado muertes por tuberculosis.

Cinco presos fueron hallados sin vida dentro de la Penitenciaría del Litoral, aunque no se han registrado morines u otros enfrentamientos al interior de esa prisión en Guayaquil.

Fuentes oficiales confirmaron al portal de noticias Primicias que el hallazgo de los presos muertos ocurrió el lunes 6 de abril de 2026, y que los decesos ocurrieron por "causas indeterminadas".

Según información preliminar, los privados de libertad fueron hallados dentro de sus celdas sin signos de violencia. Con estas cinco personas se supera la docena de muertos entre marzo y abril de este año.

El portal de noticias también reportó que la "norma" en el centro penitenciario es que se registren entre tres a cinco muertos cada día, todos sin signos de violencia física.

Mientras tanto, familiares y colectivos defensores de los derechos humanos han denunciado el aumento de casos de tuberculosis y las malas condiciones en las que permanecen los presos.

Andrés Carrazco, subsecretario de Vigilancia, Prevención y control de la Salud, precisó que casi un tercio de los casos de tuberculosis en el país se han registrado al interior de las prisiones.

Según las autoridades, en los centros carcelarios se incrementa entre 10 y 100 veces la posibilidad de transmisión de la bacteria que provoca la tuberculosis debido a la falta de ventilación en en los espacios cerrados.

Ya en enero de 2026 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado adoptar medidas inmediatas para evitar más muertes en la Penitenciaría del Litoral.

De este centro luego fueron trasladadas 496 personas privadas de la libertad con problemas de salud, mismos que han causado la muerte de 500 presos en 2025.