Lluvias desbordan ríos y dejan viviendas bajo el agua; invierno en la Amazonía ecuatoriana

El impacto del invierno ya deja cifras preocupantes a nivel nacional.

Las fuertes lluvias registradas desde la madrugada de este lunes 20 de abril encendieron las alertas en Nueva Loja, donde varios sectores quedaron inundados tras el desbordamiento de ríos y el colapso del sistema de drenaje.

Ríos desbordados y barrios inundados

Según reportes oficiales, el incremento del caudal del río Salado Bajo provocó su desbordamiento, afectando viviendas y calles en distintas zonas.

En sectores como Dayuma, en la provincia de Orellana, el agua cubrió completamente varias áreas habitadas.

El desbordamiento se agravó por el colapso de alcantarillas, lo que impidió el drenaje normal del agua. Esto dejó a varias familias atrapadas entre calles anegadas y viviendas afectadas.

Daños en carreteras y afectación vial

Las lluvias también causaron erosión en la calzada y complicaciones en la movilidad.

Se reportaron restricciones vehiculares en puntos clave como los kilómetros 30 y 37 de la vía Coca–Dayuma, donde el paso quedó parcialmente bloqueado.

Equipos de emergencia se movilizaron para atender la situación, mientras se evalúan los daños en la infraestructura y se coordinan acciones para restablecer la circulación.

Un invierno que ya deja cifras alarmantes

El impacto de la temporada invernal en Ecuador es cada vez más evidente. En lo que va de 2026, las lluvias han dejado más de 103 000 personas afectadas y al menos 17 fallecidos en todo el país, según el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGRE).

Además, se reportan miles de viviendas dañadas, puentes afectados y decenas de kilómetros de carreteras comprometidas. Las cifras reflejan la magnitud del problema.

Las provincias más golpeadas incluyen Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro, aunque la emergencia se extiende a gran parte del territorio nacional.

Alertas activas y monitoreo constante

Las autoridades mantienen distintos niveles de alerta en varias provincias. Mientras algunas zonas están en alerta amarilla, otras permanecen en alerta naranja debido al alto riesgo de nuevos eventos.

Desde el ECU 911 se continúa monitoreando la situación y coordinando la atención a las emergencias reportadas.