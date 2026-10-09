Tensión por crisis energética en Ecuador: Gobierno corta luz al sector industrial; empresarios advierten grave impacto en el empleo

El Ministerio de Ambiente anunció cortes de luz en el sector empresarial de Ecuador.

El Gobierno Nacional anunció este viernes 9 de octubre de 2026 la desconexión temporal del suministro eléctrico para las industrias clasificadas en Alto Voltaje 1 (AV1) y ciertos usuarios industriales de Media Tensión.

Según el Ministerio de Ambiente y Energía, esta decisión de carácter preventivo busca administrar responsablemente la energía disponible, preservar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y priorizar el abastecimiento a los hogares ecuatorianos.

Además, justificó la medida debido a las condiciones hidrológicas desfavorables, los problemas para abastecer de combustible a las barcazas térmicas por el estado del mar y un incremento significativo de la demanda energética durante el feriado.

La disposición generó una inmediata reacción del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), el gremio alertó sobre las severas consecuencias de estas desconexiones.

El sector productivo advirtió que esta paralización amenaza directamente a miles de plazas de trabajo y a los ingresos de las familias ecuatorianas. Además, el CEE señaló que las restricciones alteran la planificación empresarial, encarecen las operaciones, restan competitividad y podrían agravar la inseguridad al debilitar el tejido social por la pérdida de empleos.

El comunicado recuerda que, en crisis energéticas pasadas, la economía se ha frenado llegando a perder hasta 1,4 puntos del PIB.

Frente a este complejo escenario, la dirigencia empresarial solicitó al presidente de Ecuador una reunión al más alto nivel para llegar a acuerdos concretos.

El CEE propone la creación de una mesa conjunta para ejecutar planes de contingencia que protejan la producción, así como la implementación de incentivos para la autogeneración de energía en las empresas.

Finalmente, exigieron una estrategia a mediano y largo plazo con trámites ágiles que impulse la inversión privada en la infraestructura eléctrica del país, reiterando que el sector empresarial está dispuesto a aportar con soluciones, capacidad técnica y recursos para superar la crisis.