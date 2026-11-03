Gobierno envía cuarto vuelo humanitario a Galápagos con ayuda y personal médico tras las inundaciones
Más de 2 700 personas resultaron afectadas por las fuertes lluvias en la isla Santa Cruz. El nuevo cargamento incluye 1 250 kits de asistencia y 14 profesionales de la salud.
El cuarto vuelo humanitario trasladó cerca de ocho toneladas de suministros y 14 profesionales de la salud hacia Galápagos.
Riesgos Ecuador.
Compartir
Actualizado:
03 nov 2026 - 08:23
El Gobierno de Ecuador envió un cuarto vuelo humanitario a Galápagos este martes 3 de noviembre de 2026, para reforzar la atención a las familias afectadas por las inundaciones en el archipiélago.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que la aeronave transportó cerca de ocho toneladas de ayuda humanitaria, además de personal médico para atender a la población.
¿Qué ayuda llegó a Galápagos?
Según la SNGR, el cuarto vuelo trasladó:
- 850 kits de primera respuesta humanitaria
- 250 kits de vajilla
- 150 kits de limpieza
- 14 profesionales de la salud para reforzar la atención médica
Este cargamento se suma a los tres vuelos anteriores. El tercero transportó cerca de siete toneladas de suministros, entre ellos kits para dormir, vestimenta y bombas para atender la emergencia.
Con estas operaciones, el Gobierno ha movilizado más de 30 toneladas de asistencia humanitaria hacia las islas.
Compartir