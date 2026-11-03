Gobierno envía cuarto vuelo humanitario a Galápagos con ayuda y personal médico tras las inundaciones

El cuarto vuelo humanitario trasladó cerca de ocho toneladas de suministros y 14 profesionales de la salud hacia Galápagos.

El Gobierno de Ecuador envió un cuarto vuelo humanitario a Galápagos este martes 3 de noviembre de 2026, para reforzar la atención a las familias afectadas por las inundaciones en el archipiélago.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que la aeronave transportó cerca de ocho toneladas de ayuda humanitaria, además de personal médico para atender a la población.

¿Qué ayuda llegó a Galápagos?

Según la SNGR, el cuarto vuelo trasladó:

850 kits de primera respuesta humanitaria

250 kits de vajilla

150 kits de limpieza

14 profesionales de la salud para reforzar la atención médica

Este cargamento se suma a los tres vuelos anteriores. El tercero transportó cerca de siete toneladas de suministros, entre ellos kits para dormir, vestimenta y bombas para atender la emergencia.

Con estas operaciones, el Gobierno ha movilizado más de 30 toneladas de asistencia humanitaria hacia las islas.