Ecuador amanece con cierres viales en 10 zonas del país este día 17 del paro de la Conaie

Comunidades de Toacazo intentaron llegar a Latacunga, pero militares y policías impidieron el paso, el martes 7 de octubre del 2025.

Ecuador mantiene cierres viales en 10 zonas de Pichincha e Imbabura por manifestaciones sociales, este miércoles 8 de octubre del 2025. En la última provincia se concentra la mayoría de bloqueos.

Ecuador cumple 17 días del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

En esta paralización se han utilizado los bloqueos viales como una medida de protesta social. Manifestantes utilizan obstáculos en la calzada, quema de llantas y montículos de tierra para evitar el tránsito vehicular.

Según el reporte del Sistema de Vigilancia ECU 911, de las 06:28 de este 8 de octubre, en Pichincha está cerrada la ,vía Tabacundo - Cajas en el sector La Virgen (Loma Gorda)- San Isidro del Cajas- Tupigachi por protestas.

Además, está parcialmente habilitado el trayecto Quito - Cayambe, en Cajas Jurídico por presencia de manifestantes, según la central de emergencias.

Por otra parte, en Imbabura está cerrada la vía Ibarra-Olmedo-Cayambe, a la altura del barrio San Francisco (La Esperanza) y el puente de Rumipamba.

También está cerrada la vía Otavalo-Cotacachi está cerrada a la altura de Carabuela, Pinsaquí y el Partidero de Cotacachi.

Además se registran bloqueos en la vía Natabuela – Antonio Ante. Está cerrada a la altura de los semáforos de Natabuela. Lo mismo ocurre en la vía Antonio Ante – Otavalo – Ibarra, a la altura de San Roque.

Incluso está bloqueada, la Otavalo – González Suárez, en los sectores de González Suárez, San Rafael, Espejo y La Magdalena. Así como el eje vial rural La Plata (Intag)-Selva Alegre por escombros en los sectores de García Moreno y Río Blanco.

El ECU 911 también registra un cierre vial en el tramo Ibarra – Imbaya – Urcuquí, a la altura de Coñaquí. Y la Otavalo – Selva Alegre, en el ingreso hacia la vía Quiroga – Selva Alegre.

El movimiento indígena, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dice que el paro se mantendrá hasta que se derogue el Decreto con el que se eliminó el subsidio al diésel. Mientras que el Gobierno insiste en que la medida es necesaria para equilibrar las finanzas públicas.