Residuos del incendio en Manta habrían alcanzado a cuatro playas manabitas

El Municipio de Manta realiza la limpieza de escombros del incendio en el puerto, en la provincia de Manabí, el 8 de junio de 2026.

El incendio, que consumió a 35 embarcaciones en el Puerto de Manta este 6 de junio de 2026, sigue dejando secuelas.

Según reportes preliminares, el material del siniestro habría recorrido varios kilómetros, hasta llegar a las playas de Crucita (Portoviejo), San Vicente, San Clemente y San Jacinto (Sucre).

Sin embargo, no hay un balance final de las afectaciones ambientales del incendio.

En paralelo, un equipo técnico de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta recogió muestras del agua, arena y residuos del incendio, a lo largo de 10 kilómetros de franja costera, desde Playita Mía hasta Los Esteros.

Imágenes compartidas por medios locales muestras parte de las embarcaciones en la orilla de Crucita.

Según dijeron, los resultados estarían listos en siete días.

El Municipio de Manta continúa con las tareas de limpieza a lo largo de Playita Mía.

Dos tripulantes investigados

La Fiscalía General del Estado inició el mismo 6 de junio, un proceso investigativo contra dos tripulantes.

Se trata de padre e hijo de la embarcación "Jesús es mi rey", donde se originó el incendio.

A través de su Unidad de asuntos acuáticos, la entidad investiga un delito acuático.

A pesar de que el Ministerio del Interior señaló que las llamas se originaron tras la explosión del generador de la embarcación, se los considera responsables, pues al momento del mantenimiento, el barco estaba cargado de diésel.

Mientras tanto, pescadores y dueños de las embarcaciones afectadas intentan recuperar algo entre los escombros del incendio.