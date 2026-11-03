Cinco cantones de Guayas tendrán clases no presenciales este 4 de noviembre

Las instituciones educativas públicas de cuatro cantones de Guayas mantendrán clases no presenciales este miércoles 4 de noviembre de 2026.

Las instituciones educativas públicas de Guayaquil, Samborondón, Durán, Daule y Milagro mantendrán la modalidad de clases no presenciales este miércoles 4 de noviembre de 2026, según informó la ministra de Educación, Gilda Alcívar, este martes 3 de noviembre.

La ministra anunció inicialmente la medida para cuatro cantones de Guayas, debido a las condiciones climáticas y las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. Sin embargo, la noche de este martes 3 de noviembre, Alcívar confirmó que Milagro también se suma a la disposición.

La decisión para este último cantón responde a las fuertes precipitaciones y al incremento del caudal del río Milagro, que representa un riesgo para la comunidad educativa.

¿Qué pasará con los colegios particulares?

Alcívar aclaró que las instituciones educativas particulares podrán decidir si mantienen las clases presenciales o adoptan la modalidad no presencial, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

Por ello, las familias deberán estar atentas a las disposiciones que comuniquen los planteles privados para la jornada del miércoles.

La ministra también señaló que las autoridades continuarán monitoreando las condiciones climáticas para adoptar nuevas decisiones de manera oportuna.

La medida se produce después de que las lluvias registradas en los últimos días provocaran inundaciones y dificultades de movilidad en sectores de Guayas.