Mara Topic, representante de Ecuador en el MGI All Stars 2026 ya se encuentra en Tailandia para representar al país en la segunda edición de este certamen de belleza.

Topic arribó al país asiático luego de atravesar un imprevisto en su desplazamiento hacia el lugar de la concentración.

La modelo salió el miércoles 25 de noviembre desde Guayaquil y tuvo un aterrizaje de emergencia en la isla Terceira en el archipiélago de las Azores (Portugal), tras un incidente médico de uno de los pasajeros.

En redes sociales la ex Miss Ecuador señaló que tuvo respaldo de la organización para poder viajar y continuar su ruta.

Así fue la llegada de Mara Topic a Bangkok

La delegada tricolor aterrizó en Bangkok y fue recibida en el aeropuerto con muestras de entusiasmo y bienvenida oficial por parte del equipo del concurso y seguidores locales.

En su recibimiento la también presentadora de televisión lució un vestido con apliques de figuras geométricas, en videos difundidos en redes sociales se aprecia su interacción con el público tailandés quienes mostraron afecto y apoyo hacia la ecuatoriana.

Tras su arribo, Mara Topic se incorporó de inmediato a la agenda oficial del certamen que celebra su segunda edición en el país asiático y reúne a destacadas figuras de concursos internacionales.

Mara Topic impacta en la cena de bienvenida junto a Nawat Itsaragrisil

Como parte del arranque de las actividades oficiales de la competencia, la representante ecuatoriana participó en la tradicional cena de bienvenida encabezada por Nawat Itsaragrisil, presidente y director ejecutivo de la organización Miss Grand International.

En este evento solo están presentes 10 representantes, cinco son elegidas por el denominado ‘Grand Vote’ y cinco por votos de redes sociales. Mara Topic encabezó el listado de mayores votos en redes sociales.

Durante este encuentro, Topic lució un vestido inspirado por la diversidad y belleza de las aves de Ecuador.

Además, compartió con el directivo tailandés y otras candidatas, marcando formalmente el inicio de su participación en las galas, retos y presentaciones previas a la noche final en Tailandia que será el próximo 12 de diciembre.