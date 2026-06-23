Fuerte explosión por presunta fuga de gas en Chongón deja a dos adultos mayores heridos

Una explosión registrada durante la madrugada de este martes 23 de junio de 2026 causó alarma entre los habitantes del sector San Jerónimo, en Chongón.

El hecho dejó dos adultos mayores heridos con quemaduras y provocó la movilización de unidades de emergencia hacia la zona.

La detonación ocurrió cerca de las 03:00 dentro de una vivienda multifamiliar ubicada en este sector cercano a la vía a la costa.

El fuerte estruendo fue escuchado por moradores de los alrededores, quienes alertaron a las autoridades.

Pánico por explosión: Descartan hipótesis de atentado

Los primeros reportes generaron preocupación entre los vecinos debido a la magnitud de la explosión.

Algunos residentes señalaron que inicialmente creyeron que se trataba de un ataque debido al ruido que sacudió varias viviendas del sector.

Tras la alerta, acudieron al lugar unidades del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Nacional y efectivos militares para atender la emergencia, verificar daños y brindar asistencia a las personas afectadas.

Traslado urgente al Hospital de Los Ceibos

Las víctimas son una pareja de adultos mayores que se encontraba dentro del inmueble al momento de la explosión. Ambos sufrieron quemaduras y fueron trasladados al Hospital del IESS Los Ceibos, donde recibieron atención médica.

La vivienda afectada forma parte de una construcción multifamiliar, por lo que las autoridades también realizaron inspecciones en otras áreas del inmueble para descartar riesgos adicionales y evaluar posibles daños estructurales.

Fuga de gas y daños estructurales en el inmueble

Las primeras verificaciones realizadas por las autoridades apuntan a una acumulación de gas dentro de la vivienda como la causa de la detonación y del posterior incendio registrado en el lugar.

Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió la emergencia.