Siete accidentes en una mañana caotizaron la av. Simón Bolívar de Quito este martes 9 de junio

Un tercer siniestro de tránsito se registró en el puente de Guápulo. Dos vehículos están involucrados.

Siete siniestros de tránsito se registraron la av. Simón Bolívar la mañana de este martes 9 de junio del 2026. Cuatro ocurrieron a la altura de Guápulo y causaron fuerte congestión vehicular en la zona.

Uno de ellos se reportó pasadas las 08:30 y ocurrió justo sobre el puente de Guápulo. Un vehículo perdió pista y chocó a tres autos más antes de volcarse sobre la calzada.

Las autoridades cerraron dos carriles de la vía en sentido sur-norte. El Cuerpo de Bomberos de Quito confirmó que cuatro personas resultaron afectadas y recibieron atención médica en el lugar.

Buseta volcada en Guápulo

Más temprano, una buseta escolar perdió pista y se volcó en el sector de Guápulo. Las autoridades indicaron que no hubo víctimas, sino solo daños materiales.

El hecho ocurrió cerca de las 08:01, en el sector de Guápulo, a la altura de la intersección entre la avenida Simón Bolívar y la calle Conquistadores.

El reporte preliminar señala que se trató de una pérdida de carril de circulación con volcamiento lateral, que involucró a una furgoneta escolar.

Choque múltiple en Guápulo

El primer siniestro fue un choque múltiple a la altura de Guápulo. En imágenes se observa que una camioneta color blanco quedó volcada sobre el carril izquierdo de la vía, en sentido norte-sur.

Dos grúas acudieron a la zona para retirar dos vehículos livianos que también resultaron afectados por este choque.

En el mismo sector un camión que viajaba en sentido sur-norte también se volcó en horas de la mañana.

Tres siniestros más en la av. Simón Bolívar

En la av. Simón Bolívar también se registraron tres siniestros de tránsito más. Uno de ellos ocurrió a la altura de La Forestal, otro en Puengasí y uno más a la altura de la Universidad Internacional.

Ninguno de estos siniestros dejó víctimas mortales.