Furgoneta escolar se vuelca en la avenida Simón Bolívar, a la altura de Guápulo

Una buseta escolar se volcó en la avenida Simón Bolívar este martes 9 de junio de 2026.

Una furgoneta escolar perdió pista y se volcó en la av. Simón Bolívar la mañana de este martes 9 de junio de 2026.

Según información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el hecho ocurrió cerca de las 08:01, en el sector de Guápulo, a la altura de la intersección entre la avenida Simón Bolívar y la calle Conquistadores.

El reporte preliminar señala que se trató de una pérdida de carril de circulación con volcamiento lateral, que involucró a una furgoneta escolar.

Cierre de un carril en la av. Simón Bolívar

Como consecuencia del incidente, las autoridades dispusieron el cierre del carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido sur-norte, mientras se realizaban las labores de control y atención de la emergencia.

El siniestro dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas heridas.

Personal de tránsito acudió al lugar para gestionar la movilidad y coordinar las acciones necesarias para retirar el vehículo y restablecer la circulación en la vía.