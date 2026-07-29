Hallazgos coloniales, durante la restauración del antiguo Hospital San Lázaro

Restauración del antiguo hospital San Lázaro revela hallazgos de la época Colonial.

Los trabajos de restauración del antiguo Hospital San Lázaro dejaron al descubierto evidencias arqueológicas correspondientes a la época colonial, según informó el Municipio de Quito.

Durante las excavaciones realizadas se localizaron 13 cántaros de cerámica enterrados, además de otros elementos de interés arqueológico.

De acuerdo con los especialistas, estos objetos ofrecen información relevante sobre la ocupación y el uso que tuvo el sitio en distintos periodos de la historia de la ciudad.

Las piezas serán intervenidas

Tras el descubrimiento, el proyecto incorporó un seguimiento arqueológico permanente para garantizar que las labores de restauración continúen sin poner en riesgo los bienes patrimoniales encontrados.

De acuerdo con la información, las piezas serán sometidas a procesos de limpieza, análisis, registro y conservación conforme a los protocolos técnicos establecidos.

La intervención forma parte del plan de recuperación integral del antiguo Hospital San Lázaro, considerado uno de los inmuebles patrimoniales más representativos del Centro Histórico.

El proyecto busca preservar sus valores arquitectónicos e históricos, al tiempo que recupera espacios para el uso ciudadano.