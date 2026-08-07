Extranjero requerido en EE.UU. por terrorismo y fraude financiero es detenido en Quito

Un extranjero con órdenes de captura vigentes en Estados Unidos fue detenido en Quito, este viernes 7 de agosto de 2026.

Un hombre, requerido por las autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos de terrorismo, tráfico de drogas y fraude financiero, fue detenido en Quito, este viernes 7 de agosto de 2026.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el extranjero fue deportado tras su detención en un operativo migratorio ejecutado en el norte de Quito.

La intervención se realizó en el sector de Mariana de Jesús, donde personal de la Subsecretaría de Migración y Policía Nacional identificó al sospechoso.

Según Reimberg, el hombre presuntamente realizaba estafas mediante el uso de tarjetas de crédito.

El Ministro del Interior también señaló que el intercambio de información con organismos de seguridad de Estados Unidos permitió verificar que el extranjero mantenía dos órdenes de captura vigentes por delitos relacionados con el uso ilegal de tarjetas de crédito, terrorismo y tráfico de drogas.

En imágenes de la detención se observa parte de la evidencia decomisada durante el operativo y que forma parte de la investigación.

Entre los objetos incautados constan licencias de conducir, tarjetas de identificación de Estados Unidos con diferentes nombres y fotografías, además de varias tarjetas de crédito y tarjetas SIM de telefonía móvil.