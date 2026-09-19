Ecuador eliminado del 'Mundial de Comidas' tras una reñida votación
El plato tradicional ecuatoriano no logró superar la ronda frente a su rival en la competencia del streamer español. La comunidad digital nacional dio su apoyo en redes pero no fue suficiente.
Ecuador es eliminado el 'Mundial de Comidas' y Venezuela se enfrentará en la final con Perú.
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Actualizada:
19 sep 2026 - 17:42
Ecuador quedó fuera del 'Mundial de Comidas 2026', el torneo gastronómico organizado por el reconocido creador de contenido español Ibai Llanos.
A pesar de una intensa campaña de movilización digital en la que participan usuarios, creadores de contenido e instituciones nacionales, la propuesta culinaria del país no alcanzó la votación suficiente para avanzar a la siguiente fase.
El torneo, que enfrentó a 16 naciones de la región y del mundo mediante votaciones en redes sociales, generó millones de interacciones a escala internacional.
El encebollado había logrado superar fases previas impulsadas por la gastronomía local, logrando llegar a la semifinal del concurso.
Pese a la eliminación en esta edición, la participación nacional volvió a dejar en evidencia el masivo apoyo del público ecuatoriano en las comunidades digitales.
Ecuador fue supera por Venezuela
Sin embargo, no fue suficiente, debido a que Venezuela con su plato, 'pabellón criollo' con maltín, avanzó a la final, una vez contra Perú.
Ecuador consiguió mas de un millón quinientos mil votos, mientras que el platillo venezonalo superó los dos millones.
Así, Ecuador quedó fuera y la final del 'Mundial de Comidas' será entre Venezuela y Perú, quien busca el bicampeonato con su ceviche acompañade una gaseosa.
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