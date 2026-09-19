Ecuador eliminado del 'Mundial de Comidas' tras una reñida votación

Ecuador es eliminado el 'Mundial de Comidas' y Venezuela se enfrentará en la final con Perú.

Ecuador quedó fuera del 'Mundial de Comidas 2026', el torneo gastronómico organizado por el reconocido creador de contenido español Ibai Llanos.

A pesar de una intensa campaña de movilización digital en la que participan usuarios, creadores de contenido e instituciones nacionales, la propuesta culinaria del país no alcanzó la votación suficiente para avanzar a la siguiente fase.

El torneo, que enfrentó a 16 naciones de la región y del mundo mediante votaciones en redes sociales, generó millones de interacciones a escala internacional.

El encebollado había logrado superar fases previas impulsadas por la gastronomía local, logrando llegar a la semifinal del concurso.

Pese a la eliminación en esta edición, la participación nacional volvió a dejar en evidencia el masivo apoyo del público ecuatoriano en las comunidades digitales.

Ecuador fue supera por Venezuela

Sin embargo, no fue suficiente, debido a que Venezuela con su plato, 'pabellón criollo' con maltín, avanzó a la final, una vez contra Perú.

Ecuador consiguió mas de un millón quinientos mil votos, mientras que el platillo venezonalo superó los dos millones.

Así, Ecuador quedó fuera y la final del 'Mundial de Comidas' será entre Venezuela y Perú, quien busca el bicampeonato con su ceviche acompañade una gaseosa.