Funeral de Gustavo Velásquez: Así es el último adiós al 'Amo de la Cumbia'

Familiares, amigos y seguidores acudieron al velorio del Artista y Maestro Gustavo Velásquez, en el cementerio Monte Olivo.

Decenas de personas acudieron al velorio del cantante ecuatoriano Gustavo Velásquez en Quito. Su cremación será este miércoles 8 de abril del 2026.

El artista falleció el pasado lunes 6 de abril a los 71 años de edad, tras luchar seis años contra un cáncer agresivo. Su velorio se realiza en el Camposanto Monteolivo, en el norte de la capital.

Una misa se desarrolló durante el funeral de Gustavo Velásquez en Quito. API

Se prevé que la velación se realice hasta las 15:00 de este miércoles 8 de abril y luego habrá una misa de cremación, indicaron sus familiares.

Durante el día de velorio asistieron decenas de amigos, familiares y seguidores del artista, conocido como el 'Amo de la Cumbia' para darle el último adiós.

Familiares, amigos y seguidores acudieron al velorio del Artista y Maestro Gustavo Velásquez, en el cementerio Monte Olivo. API

"Su legado, su música, su arte y su voz inconfundible serán refugio, pregunta y emoción; un diálogo constante con el alma de quienes encontraron en su voz consuelo, alegría, belleza y verdad", escribió la familia Velásquez Guevara, al comunicar la partida del artista.

Decenas de arreglos florales se colocaron en el altar en el que se velaron los restos del artista Gustavo Velásquez. API

¿Quién fue Gustavo Velásquez?

Sociólogo y abogado de profesión, Velásquez se presentó en escenarios internacionales y nacionales con su inconfundible voz. Integró la orquesta Don Medardo y sus Players desde 1967.

En 1971 formó parte de la orquesta Los Hispanos con su inigualable interpretación de la canción 'Violencia'. Más adelante estuvo en la orquesta venezolana Billo's Caracas Boys.