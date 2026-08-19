¿Qué es un funeral de Estado y cómo se realiza en Ecuador?

El presidente Daniel Noboa dispuso un funeral de Estado para Michele Sensi-Contugi y declaró tres días de duelo nacional tras la muerte del director de Inteligencia de Ecuador y su esposa, Stephany Hollihan.

Pero, ¿qué significa realmente recibir un funeral de Estado?

Una despedida en nombre de todo el país. Un funeral de Estado es una ceremonia oficial con la que el Estado rinde homenaje a una persona por su trayectoria, cargo o relevancia para el país.

A diferencia de un funeral privado, en esta despedida intervienen instituciones del Gobierno y se aplica un protocolo oficial.

En Ecuador, el Presidente puede disponer mediante decreto la organización de estas honras y encargar su coordinación a instituciones como Cancillería, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, como ocurrió en el funeral de Estado del expresidente Rodrigo Borja.

¿Cómo se realiza un funeral de Estado en Ecuador?

No todas las ceremonias son exactamente iguales. El protocolo puede adaptarse al cargo de la persona, las disposiciones del Ejecutivo y la voluntad de su familia.

En anteriores funerales de Estado en Ecuador se han realizado capillas ardientes para permitir la despedida pública, guardias de honor, presencia de autoridades y honores correspondientes al cargo del fallecido.

Por ejemplo, durante el funeral del expresidente Rodrigo Borja, su féretro permaneció cubierto con la Bandera Nacional y escoltado por Granaderos de Tarqui en una capilla ardiente abierta a los ciudadanos.

En el funeral de Estado de Rodrigo Borja su feretro fue cubierto conl la bandera del Ecuador. EFE

¿Y qué significan los tres días de duelo nacional?

El duelo nacional es diferente al funeral, aunque pueden ir juntos.

Durante estos días, la Bandera Nacional permanece a media asta en edificios públicos, como señal oficial de luto. Esta medida también se aplicó durante los tres días de duelo decretados por las muertes de los expresidentes Rodrigo Borja y Sixto Durán Ballén.

Ahora será el Estado ecuatoriano el encargado de coordinar los actos oficiales para despedir a Michele Sensi-Contugi,mientras su familia también enfrenta la pérdida de su esposa, Stephany Hollihan, quien viajaba junto a él cuando ocurrió el accidente.