Gaviotín inca aparece en Guayaquil y muere; vinculan el que esté fuera de su habitad a El Niño

Un gaviotín inca fue encontrado debilitado en el Guasmo, al sur de Guayaquil, y murió pese a recibir atención veterinaria.

Un gaviotín inca fue encontrado en el sector del Guasmo, al sur de Guayaquil. El ave fue trasladada a un centro de atención de fauna silvestre, donde murió pese a recibir tratamiento veterinario.

El ejemplar llegó en malas condiciones al Proyecto Sacha, una organización dedicada a la atención de animales silvestres. Era la primera vez que el centro recibía un ave de esta especie, cuya presencia es poco habitual en zonas urbanas de Guayaquil.

La organización relacionó el hallazgo con las alteraciones de las condiciones del océano Pacífico asociadas al fenómeno de El Niño. Sin embargo, no se ha confirmado que este fenómeno haya causado directamente la muerte del ejemplar.

¿Por qué aparecen aves marinas fuera de su hábitat?

El gaviotín inca (Larosterna inca) es una especie marina que habita principalmente en las costas de Perú y Chile, donde se alimenta de pequeños peces.

Según especialistas de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, el aumento de la temperatura del mar puede desplazar los cardúmenes hacia aguas más profundas o zonas más frías, dificultando que las aves encuentren alimento.

Esta situación puede provocar agotamiento, pérdida de peso y desorientación, lo que explicaría la presencia de algunas especies en sectores urbanos.

Reportan más aves debilitadas en Guayas

Durante las últimas semanas también se han registrado avistamientos de piqueros de patas azules en General Villamil Playas y Guayaquil. Algunos ejemplares fueron encontrados debilitados y desorientados.

La Unidad de Protección del Medio Ambiente ha recibido alertas por aves marinas en lugares donde su presencia resulta inusual. Varios animales rescatados permanecen bajo atención especializada.

El ECU 911 también reportó, el 2 de noviembre, alertas ciudadanas por animales marinos varados en playas del país y coordinó la intervención de unidades de protección ambiental.

¿Qué hacer si encuentra un ave marina debilitada?

El Proyecto Sacha recomienda comunicarse inmediatamente con el ECU 911 para que personal especializado evalúe y atienda al animal.

Los especialistas también aconsejan no manipular, alimentar ni intentar devolver al mar a las aves debilitadas sin orientación profesional, debido a que podrían necesitar atención veterinaria y rehabilitación.

La recuperación depende del estado físico de cada ejemplar y de su respuesta al tratamiento.