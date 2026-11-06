Peña pide tiempo para defenderse en juicio político por escándalo bancario en Paraguay

El Parlamento procesa a Santiago Peña tras el colapso financiero que congeló millones de cuentas

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió este viernes una "prórroga de 72 horas" para defenderse en el juicio político en su contra por el escándalo bancario que congeló los depósitos de casi la mitad de la población y hundió al país en una crisis institucional.

La debacle comenzó el martes cuando el Banco Central intervino el banco Ueno Bank, vinculado a Peña, a raíz de problemas de solvencia, lo que acarreó el congelamiento de las cuentas de unos tres millones de clientes, además de cuantiosos fondos estatales.

Miles de personas protestaron del martes al jueves en Asunción, incluso frente al Congreso, para exigir la devolución de su dinero y la destitución del mandatario derechista aliado de Washington.

"Quiero verle a Santiago Peña en la cárcel, porque nos robó, le robó al pueblo, le mintió", dijo a la AFP Mariano Giménez, un estudiante de 26 años, en una protesta que acabó con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

Santiago Peña pide prórroga de 72 horas

Peña, de 47 años, debe comparecer este viernes en el juicio político que le inició el Parlamento, que no se pronunció la víspera sobre la renuncia presentada por el presidente para evitar ser juzgado.

Una dimisión aceptada conferiría a Peña inmunidad parlamentaria ya que, en calidad de expresidente, adquiriría el estatus de senador vitalicio, explicaron a la AFP constitucionalistas y diputados.

"Me notificaron a las 22H15 (01H15 GMT) con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso", escribió Peña este viernes en X.

Poco después, los senadores abrieron la segunda sesión del juicio político para debatir la prórroga y decidieron pasar a un cuarto intermedio, dijo Basilio Núñez, presidente del Senado.

¿Quién preside Paraguay?

Peña sigue siendo técnicamente el jefe de Estado dado que el Parlamento, por falta de quórum, no pudo votar para aceptar o rechazar su renuncia.

El anuncio de su dimisión se produjo cuando la Cámara de Diputados votaba el juicio político, aprobado por los 78 legisladores presentes, incluidos todos los de su propio partido, que le soltó la mano.

A la vez, los diputados rechazaron abrir otro juicio político contra el vicepresidente, Pedro Alliana, de 52 años, lo cual allana el camino para que eventualmente suceda a Peña.

"Aquí se ha montado un esquema criminal que se ha dedicado a vaciar un banco con la protección de instituciones que él controlaba como presidente de la República", dijo el jueves en su acusación el diputado opositor Raúl Benítez.

En plena crisis, el ministro del Interior, Enrique Riera, renunció el jueves a su cargo.

Escándalo bancario

Peña, exministro de Hacienda y que asumió en 2023 un mandato presidencial hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desprendió el año pasado.

El escándalo escaló en pocos días y derivó en la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo.

El mandatario promulgó una ley que fijó un plazo máximo de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayor parte de los fondos. Pero no bastó.

Se inició una investigación en la justicia paraguaya que llevó al arresto de ocho directivos del banco.

Además, en la tarde del jueves la Fiscalía General de Paraguay anunció la apertura de una investigación penal contra Peña por "hechos relativos a la supervisión y resolución de Ueno Bank S.A. y a la colocación de fondos públicos en dicha entidad".

"El daño que estamos causando a la economía no tiene valor. Ninguno de todos ustedes van a poder conseguir recuperar esto, en años", dijo el viernes el senador opositor Walter Kobylanski.

La crisis también alcanzó a Argentina, donde unos 1 000 empleados de la tecnológica ITTI del mismo grupo fueron suspendidos por 30 días sin sueldo.

"Mediante un email nos informan que vamos a entrar en suspensión de tareas, sin goce de sueldo, por 30 días", dijo al canal TN el empleado Mauricio Keorkis.