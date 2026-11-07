Reportan cierres en la vía Alóag - Santo Domingo y Tixán - Alausí este sábado 7 de noviembre

Cierres en la Alóag - Santo Domingo y Tixán - Alausí marcan la red nacional vial de este sábado 7 de noviembre de 2026.

El ECU 911 emitió el reporte consolidado sobre el estado de la red vial nacional para este sábado 7 de noviembre de 2026.

El panorama de movilidad registra severas complicaciones debido a afectaciones climáticas y de infraestructura.

Entre los puntos más críticos destaca el cierre total de la transitada vía Alóag - Santo Domingo, así como en Nanegalito, donde la ruta Rumisitana – Las Antenas permanece inhabilitada por un deslave.

En la provincia de Chimborazo, la carretera Tixán - Alausí (E35) se encuentra completamente cerrada debido a la pérdida de la calzada en el sector de Casual, estableciéndose rutas alternas para vehículos livianos y pesados.

El GAD de Santo Domingo de los Tsáchilas informó que permanecerá cerrada por 10 días debido a trabajos de fragmentación y remoción.

Afectaciones y pasos parciales

El ECU 911 tambíen informó sobre múltiples restricciones en la región central del país.

En la vía Baños - Puyo (E30) hay pasos parciales causados por un socavamiento en el talud interior del sector Agoyán (km 43), la pérdida de la mesa vial en San Jorge (km 48) y el colapso de un muro en Río Negro (km 63).

Por su parte, la carretera Latacunga – Zumbahua - Pilaló - La Maná (E30) registra varios tramos de talud en sectores como Tacajaló y La Maca.

En Chimborazo, la vía Riobamba - Pallatanga - Guayaquil opera con circulación controlada y pasos alternados cada 30 minutos entre las 06:00 y las 18:00 por trabajos de rehabilitación.

Restricciones en el Austro y Manabí

En el sur del país, la red vial de Azuay y Cañar presenta múltiples tramos con precaución.

La vía Cuenca - Molleturo mantiene pasos parciales en los kilómetros 71, 80, 90, 92, 94, 96, 98 y 101.

Asimismo, la Cuenca - Girón - Pasaje tiene pasos controlados en el kilómetro 50 y restricciones por mantenimiento entre los kilómetros 66 y 105.

En Manabí, las autoridades reportan pasos parciales a causa de socavones en tramos como San José de Chamanga – Pedernales, Tosagua – Bahía (sector Verdún) y Rocafuerte – Tosagua.

Normalidad en Guayas y la Costa

A diferencia de las complicaciones en la Sierra y los flancos cordilleranos, las conexiones viales en la provincia del Guayas operan con total normalidad.

Las rutas que conectan Guayaquil con los diferentes cantones de la provincia, así como los accesos hacia la Ruta del Spondylus y el perfil costanero de Santa Elena, se encuentran habilitadas.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales antes de emprender viajes durante este fin de semana.