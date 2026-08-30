Cuatro presuntos integrantes de Los Lobos fueron aprehendidos en el sur de Quito

Aprehenden a cuatro presuntos integrantes de Los Lobos en el sector de La Ecuatoriana, en el sur de Quito.

Cuatro presuntos integrantes de Los Lobos fueron aprehendidos durante una operación militar en el sector de La Ecuatoriana, en el sur de Quito, según informaron las Fuerzas Armadas del Ecuador.

La intervención incluyó el registro de un inmueble, donde los uniformados localizaron a las personas identificadas con los alias “El Lobo”, “Kev”, “Pepito” y “China”.

Durante el operativo, los militares encontraron varias dosis y fundas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. El reporte no precisa el tipo de sustancia ni su peso.

Entre los indicios también constan:

Media libra de azufre precipitado.

Diez armas cortopunzantes.

Dos teléfonos celulares.

Cinco tarjetas bancarias.

Seis documentos de identificación y migratorios.

Siete chips telefónicos.

Los cuatro aprehendidos y las evidencias quedaron a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

La institución indicó que mantiene operaciones en el territorio nacional para afectar a las estructuras delictivas y contribuir a la seguridad ciudadana.