¿Le suspendieron el RUP? Conozca las causas y el paso a paso para reactivarlo en Sercop

Así es el trámite para habilitar su Registro Único de Proveedores (RUP)

Desde inicios de 2026, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) mantiene una estrategia de control en diferentes provincias del país para verificar que los proveedores del Estado cumplan con las obligaciones establecidas en los procesos de contratación pública y promover el uso adecuado de los recursos públicos.

Entre enero y junio se ejecutaron 40 inspecciones interinstitucionales en siete provincias, que concluyeron con la suspensión de 13 proveedores del Catálogo Electrónico y la terminación unilateral de nueve convenios marco por incumplimientos detectados durante las verificaciones.

¿Qué sectores fueron inspeccionados?

Los controles se concentraron en empresas que suministran bienes y servicios para instituciones públicas.

Entre ellas constan proveedores de:

Alimentación

Seguridad y vigilancia privada

Limpieza

Productos químicos

Preparación de alimentos

Mantenimiento de espacios

Herrajes

Cables transformadores

Kits de asistencia humanitaria

Según el SERCOP, las inspecciones buscan comprobar que los proveedores cumplan con las condiciones técnicas, contractuales y operativas comprometidas al contratar con el Estado.

Principales causas de suspensión del RUP

La normativa establece que un proveedor puede ser suspendido temporalmente del Registro Único de Proveedores (RUP) por varias razones.

Entre ellas constan haber sido declarado contratista incumplido, condición que implica una suspensión de cinco años, o adjudicatario fallido, cuya sanción es de tres años, contados desde la notificación de la resolución correspondiente.

También puede suspenderse el registro cuando el proveedor no actualiza la información requerida por el Sercop o cuando ha sido inhabilitado conforme a lo previsto en la ley. Una vez cumplido el período de sanción o superada la causa que originó la suspensión, la rehabilitación se realiza de forma automática.

La suspensión definitiva también está prevista en la ley

La legislación contempla una sanción permanente cuando un proveedor presenta información adulterada para obtener o mantener su registro, siempre que esta situación haya sido determinada mediante una sentencia ejecutoriada de última instancia.

Paso a paso: ¿Cómo levantar una suspensión?

Si su problema no es una falta grave, sino que su RUP entró en "estado pasivo" por falta de actualización de datos, el procedimiento para recuperarlo es administrativo. Siga estos pasos:

Paso 1: El Oficio

El representante legal de la empresa (o la persona natural) debe redactar un oficio formal dirigido a la máxima autoridad del SERCOP, solicitando el cambio de estado de 'pasivo' a 'activo'.

Paso 2: El compromiso

En ese mismo documento, el proveedor debe comprometerse formalmente a completar todo el proceso de actualización del registro en un plazo máximo de 48 horas tras la activación.

Paso 3: Envío

El documento debe contar con firma electrónica válida y ser enviado al correo institucional de la dirección zonal del SERCOP que le corresponda.

Paso 4: La carrera contra el reloj

Una vez aprobado su oficio, el Sercop le notificará por correo electrónico que su sistema está habilitado. A partir de ese segundo, usted tiene exactamente 48 horas para completar los seis pasos de actualización en el portal.

Si no registra la información solicitada dentro del tiempo establecido, el Registro Único de Proveedores volverá automáticamente al estado pasivo, lo que impedirá continuar participando en procesos de contratación pública hasta regularizar su situación.