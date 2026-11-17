Los Bomberos de Milagro buscan a un hombre de 44 años desaparecido desde el sábado 14 de noviembre de 2026.

Un hombre de 44 años permanece desaparecido desde el sábado 14 de noviembre de 2026, después de que presuntamente se lanzara al río Milagro, en la provincia del Guayas.

Según información preliminar, el ciudadano se encontraba compartiendo con un grupo de amigos sobre un puente cuando ocurrió el incidente. Un familiar señaló que sus acompañantes lo habrían animado a lanzarse al agua, pese al incremento del caudal por las fuertes lluvias.

Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero.

Bomberos buscan al desaparecido en el río Milagro

El Cuerpo de Bomberos de Milagro activó a su División Fluvial para ejecutar las labores de búsqueda y rescate.

El lunes 16 de noviembre, la institución informó que el operativo continuaba bajo la dirección del mayor Eduardo Mera, con personal especializado en rescate acuático.

Hasta la mañana del martes 17 de noviembre, no se había reportado la localización del ciudadano.

Fuertes lluvias incrementan el caudal del río

La desaparición ocurre en medio de las intensas precipitaciones registradas en Guayas, que han provocado el aumento del caudal de varios ríos e inundaciones en distintos sectores.

El río Milagro es uno de los afluentes afectados por las lluvias, una situación que representa un riesgo para quienes intentan ingresar al agua.

Mientras continúan las labores de búsqueda, los familiares esperan información sobre el paradero del hombre.