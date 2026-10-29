Daniel Noboa confirma la extradición de Daniel Salcedo, Ronald Herrera y alias 'Churrón' este jueves 29 de octubre de 2026.

El presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó la extradición de tres nuevos ciudadanos requeridos por tribunales extranjeros: Daniel Salcedo , Ronald Herrera y alias 'Churrón'.

Con estos traslados, el Ejecutivo contabiliza un total de nueve procesados extraditados para rendir cuentas ante la justicia internacional.

El primer mandatario ratificó la medida a través de un mensaje en el que enfatizó que las operaciones contra las estructuras delictivas trascienden los límites territoriales del país.

Durante su pronunciamiento, el Jefe de Estado sostuvo que las acciones coordinadas entre las instituciones del Estado y las agencias internacionales buscan restituir la seguridad en el territorio nacional.

"La lucha contra el crimen no termina en nuestras fronteras. A los ecuatorianos les debemos tranquilidad, y recuperarla exige firmeza. Cuentan con la mía" Daniel Noboa, presidente de la República

Las extradiciones forman parte de los acuerdos y requerimientos judiciales vigentes con países aliados para procesar a vinculadas a causas de delincuencia organizada, corrupción y narcotráfico.