Inamhi prevé lluvias moderadas y lloviznas en varias regiones del país para este 11 de noviembre

El Inamhi prevé presencia de lluvias moderadas y lloviznas dispersas en varias provincias del país durante este miércoles 11 de noviembre.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió los pronósticos del tiempo para este miércoles 11 de noviembre de 2026.

Se proyecta la presencia de lloviznas y lluvias de intensidad moderada en diversos sectores del país durante la mañana y la tarde.

Precipitaciones en la Costa y Galápagos

De acuerdo con el informe oficial, las condiciones más variables se registrarán en la región Litoral.

Se prevén lluvias moderadas en los cantones de Esmeraldas (Quinindé, Río Verde), Guayas (Guayaquil, Durán, Daule, Milagro), Los Ríos (Babahoyo, Mocache) y Manabí (Manta, Chone, Portoviejo).

Por otro lado, en El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y la región insular de Galápagos se esperan lloviznas dispersas, con mayor probabilidad durante la tarde.

Pronóstico para la Sierra

En la región Interandina, la mayoría de las provincias registrarán lloviznas de menor intensidad en el transcurso de la mañana y la tarde.

Esta condición afectará a localidades de Pichincha, Carchi, Imbabura, Bolívar, Azuay, Cañar, Chimborazo y Loja.

Únicamente en sectores del occidente de Cotopaxi, como La Maná y Pangua, se anticipan lluvias de nivel moderado.

Tiempo en la Amazonía

En la región Amazónica, el panorama meteorológico estará dominado por lloviznas constantes durante la jornada vespertina.

El evento abarcará a las provincias de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.