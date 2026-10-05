La Tri cerró la Copa Kirin: el DT  Marcelo Gallardo destacó el crecimiento y la mentalidad 

La Selección de Ecuador cerró su gira por suelo Asiático sin lograr una victoria

La Selección de Ecuador concluyó su participación en la Copa Kirin tras empatar 1-1 frente a Panamá en el estadio Nacional de Tokio. El conjunto panameño se adelantó a los 38 minutos con un gol de Josué Vergara.

Sin embargo, en la segunda mitad, la Tri realizó cuatro variantes y logró la igualdad al minuto 57 gracias a una jugada colectiva entre John Yeboah y Anthony Valencia que culminó con el primer gol de Juan Riquelme Angulo en la Selección Mayor. En la definición desde el punto penal, Panamá terminó ganando 7-6.

Al finalizar la gira por Asia, Marcelo Gallardo, el DT de Ecuador, valoró el crecimiento del plantel, la respuesta de los futbolistas jóvenes y, especialmente, la mentalidad competitiva demostrada por el grupo en sus primeros días al frente del equipo.

Tras disputar tres encuentros en pocos días, el estratega argentino aseguró llevarse conclusiones positivas y abundante material para trabajar: “Me gusta que no les guste perder. Que sientan que si un partido se pierde, aunque sea amistoso o por penales, duela. Me gusta esa mentalidad de querer ganar”, afirmó.

La disposición del grupo para asimilar nuevas ideas

El director técnico también resaltó la actitud de los jugadores, quienes desde el inicio del ciclo mostraron total predisposición para incorporar nuevos conceptos tácticos y aumentar su nivel de autoexigencia.

Gallardo enfatizó que busca construir un equipo con ambición ganadora: “Es un grupo serio que está dispuesto a asimilar ideas. Quiero que no se conforme con competir, sino que compita para ganar. Esa es una semilla que hay que sembrar y regar”, expresó el entrenador.

Gallardo explicó que esta primera experiencia le permitió conocer más a fondo a los futbolistas, tanto en el aspecto futbolístico como en el humano. Durante la gira, el cuerpo técnico rotó el equipo y probó diferentes esquemas tácticos para dar minutos a varios elementos.

“Fue una etapa de mucho descubrimiento para reconocer el potencial a desarrollar. Los esquemas van a ir variando porque son pruebas, pero la idea principal será siempre la misma: intentar que el equipo tenga un protagonismo continuo”, explicó. Marcelo Gallardo / DT de Ecuador

Más allá de los resultados conseguidos en territorio asiático, el entrenador valoró haber enfrentado a rivales de exigencia internacional y reafirmó su ilusión por el potencial que percibe en el plantel.

Remarcó además que la intención será sostener una identidad clara sin importar el sistema o el rival de turno, recordando que aún faltan futbolistas importantes por integrarse al proceso para conocer la metodología de trabajo.

Con la primera fase de evaluación concluida, el cuerpo técnico y los jugadores volverán a reencontrarse en la próxima fecha FIFA para seguir consolidando el modelo de juego.

Gallardo concluyó con un mensaje de optimismo sobre el trabajo a largo plazo: “El tiempo es nuestro aliado. Tenemos que seguir sembrando y regando esa semilla para consolidarnos y, cuando lleguen las competencias oficiales, presentar el mejor equipo posible”.