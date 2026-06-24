Quito: Bomberos controlan incendio en una recicladora en el sector de Guamaní

Los Bomberos de Quito controlaron un incendio registrado en una recicladora.

Un incendio estructural se registró la madrugada de este 24 de junio de 2026 en una recicladora ubicada en el sector de Guamaní, al sur de Quito.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito se movilizaron al lugar. Personal de emergencia ejecutó labores de combate para contener las llamas que afectaban las instalaciones.

Los equipos especializados controlaron y liquidaron el fuego, evitando que se propagara hacia estructuras cercanas y generara mayores daños en la zona.

Las autoridades indicaron que, tras la emergencia, no se reportaron personas heridas ni víctimas, por lo que únicamente se registraron afectaciones materiales en el inmueble.

Los bomberos permanecieron en el sitio realizando labores de enfriamiento e inspección para descartar posibles rebrotes.