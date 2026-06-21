Incendios forestales: las sanciones y medidas de prevención en Ecuador

Las altas temperaturas, la radiación solar intensa y los períodos de sequía han llevado a las autoridades a reforzar las alertas por riesgo de incendios forestales en varias zonas del país.

Provocar un incendio no solo pone en riesgo ecosistemas, viviendas y vidas humanas, sino que también puede derivar en sanciones económicas e incluso penas de prisión.

Las altas temperaturas aumentan el riesgo

Las condiciones climáticas extremas favorecen la rápida propagación del fuego, especialmente en áreas con vegetación seca.

En Ecuador las autoridades advierten que las altas temperaturas, sumadas a la baja humedad y al viento, crean escenarios propicios para que una pequeña chispa se convierta en un incendio de grandes proporciones.

Situaciones similares se han registrado en otros países de la región durante 2026, donde las olas de calor han contribuido al avance de incendios forestales.

¿Qué puede provocar un incendio forestal?

Muchas de estas acciones han estado relacionadas con incendios ocurridos en temporadas secas anteriores.

Algunas de las actividades que se deben evitar son:

Quemar basura o restos de vegetación.

basura o restos de vegetación. Encender fogatas en zonas forestales o de páramo.

en zonas forestales o de páramo. Arrojar colillas de cigarrillos en áreas con vegetación seca.

de cigarrillos en áreas con vegetación seca. Utilizar fuegos artificiales en lugares de riesgo.

en lugares de riesgo. Abandonar materiales inflamables o botellas de vidrio expuestas al sol.

Sanciones por ocasionar incendios forestales

La legislación ecuatoriana contempla sanciones para quienes provoquen incendios forestales.

El artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) detalla que la persona que provoque directa o indirectamente incendios forestales o instigue a otra persona a cometer esos actos en bosques nativos, plantados o páramos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Por otra parte, si una quema agrícola realizada por comunidades o pequeños agricultores se vuelve incontrolable y causa un incendio forestal, la persona responsable será sancionada, por delito culposo, con cárcel de tres a seis meses.

Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, la pena aumenta de 13 a 16 años de prisión.