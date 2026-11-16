Microsoft confirmó fallas de conectividad en Exchange Online que afectan el acceso a Outlook este jueves 12 de noviembre.

La caída de Microsoft 365, registrada entre el 12 y 13 de noviembre de 2026, afectó el acceso a correos electrónicos de Outlook y otros servicios de la compañía. Aunque Microsoft informó que el incidente fue solucionado, los usuarios que buscan recuperar el acceso a sus cuentas deben estar atentos a posibles estafas.

Microsoft Threat Intelligence detectó una campaña de correos fraudulentos que utiliza la interrupción del servicio como excusa para engañar a los usuarios y dirigirlos a enlaces sospechosos.

El riesgo también puede presentarse a través de WhatsApp. Según la empresa de ciberseguridad Kaspersky, los delincuentes utilizan esta aplicación para suplantar identidades, enviar enlaces falsos y obtener información confidencial.

Microsoft detectó mensajes falsos para recuperar correos

Tras la interrupción de sus servicios, Microsoft identificó mensajes que se hacían pasar por notificaciones oficiales de Microsoft 365.

Los correos advertían falsamente que los mensajes retenidos durante la caída serían eliminados en 24 horas si el usuario no ingresaba a un enlace para recuperarlos.

Los estafadores incluso utilizaron el número real del incidente, EX1550543, para dar credibilidad al engaño.

Microsoft indicó que esta actividad es compatible con un intento de robo de credenciales, conocido como 'phishing'.

¿Cómo pueden engañarte por WhatsApp?

Kaspersky advierte que los ciberdelincuentes suelen hacerse pasar por empresas o instituciones reconocidas para obtener información personal.

En el contexto de la caída de Microsoft, un posible mensaje fraudulento podría decir: "Tu correo de Outlook fue bloqueado. Ingresa aquí para recuperar tus mensajes".

Si el usuario abre el enlace, podría llegar a una página que imita el inicio de sesión de Microsoft. Al introducir su correo y contraseña, entregaría sus datos a los delincuentes.

Esta modalidad se conoce como phishing, una técnica que utiliza mensajes y sitios falsos para robar credenciales.

Kaspersky también identifica como señales de alerta las solicitudes urgentes, los enlaces desconocidos y los pedidos de códigos de verificación o dinero.

Las recomendaciones de Microsoft y Kaspersky para evitar estafas

Microsoft señala expresamente que no contacta de manera inesperada a los usuarios para ofrecer soporte técnico no solicitado. Si una persona recibe un mensaje de un supuesto técnico que solicita información personal, debe desconfiar.

Por su parte, Kaspersky recomienda adoptar estas medidas:

No compartas contraseñas ni códigos de verificación por WhatsApp, correo electrónico o llamadas

No ingreses a enlaces de recuperación sospechosos, incluso si utilizan el nombre o logotipo de Microsoft

Verifica la información por canales independientes, como el sitio oficial de la compañía

Activa la verificación en dos pasos para proteger tus cuentas

Bloquea y reporta los contactos sospechosos desde WhatsApp

Si ya introdujiste tu contraseña en un sitio falso, Kaspersky aconseja cambiarla inmediatamente, modificarla también en otras cuentas donde la hayas reutilizado y activar medidas adicionales de autenticación.