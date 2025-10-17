La vía Latacunga - La Maná estará cerrada hasta el sábado 18 de octubre de 2025.

El paso por la vía Latagunga - La Maná estará cerrado hasta el sábado 18 de octubre de 2025.

El cierre se extenderá a pesar de que el Ministerio de Infraestructura y Transporte anunció que se habilitaría el paso la noche del viernes.

El paso por la vía E30, en el sector de Saraugsha, se abrirá alrededor del mediodía. Mientras tanto continúan trabajos en la estructura vial.

Mientras se realiza esta intervención en la vía que conecta la Sierra y la Costa, los ciudadanos podrán circular por la vía Alóag - Santo Domingo.

Alrededor de 7 000 vehículos circulan diariamente por esta zona que permite dirigirse en menos de dos horas y media a La Maná.