Día contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales: piezas de Ecuador se ofrecen hasta en USD 8 000 en el exterior

Alrededor de 1 400 bienes culturales constantes como sustraídos en los registros del INPC; una sola pieza arqueológica ecuatoriana puede cotizarse hasta en USD 8 000 en el exterior.

Este sábado 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales , una jornada impulsada por la Unesco para frenar el saqueo de la memoria histórica de los pueblos.

En Ecuador, la lucha contra este delito busca desarticular redes ilegales que llegan a multiplicar hasta por 20 el valor de una pieza arqueológica cuando cruza las fronteras.

Actualmente, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) registra alrededor de 1 400 bienes culturales sustraídos en el país.

Siete de estas piezas incluso forman parte del Museo Virtual de Bienes Culturales Robados de la Unesco, una plataforma digital creada para facilitar su rastreo a escala mundial.

El capitán Marco Vinicio Centales, jefe operativo de la UNIC, advirtió cómo las redes ilegales multiplican el valor de las piezas al sacarlas del país. Policía Nacional

El negocio ilícito tras las fronteras

Aunque los objetos históricos carecen de un avalúo comercial oficial por ser considerados invaluables, las redes clandestinas han fijado tarifas según el destino final.

En el marco de conmemoración estación, el capitán Marco Vinicio Centales, jefe operativo de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Derecho a la Cultura (UNIC) de la Policía Nacional, detalló cómo opera este mercado negro.

"Una pieza arqueológica pequeña, como una vasija o una figura original, puede estar entre unos 200 o 400 dólares dentro del país; pero saliendo fuera del Ecuador llega a un precio de entre 5 000 y 8 000 dólares para los coleccionistas". Marco Vinicio Cifuentes, jefe operativo de la UNIC.

Para bloquear estas rutas ilegales, la unidad especializada ejecuta controles permanentes en aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos .

Estos puntos son identificados como los principales corredores para la salida de patrimonio ecuatoriano y el ingreso clandestino de bienes de otras naciones.

La Policía Nacional y peritos del INPC ejecutan controles permanentes en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos para frenar la comercialización ilícita del patrimonio histórico. Policía Nacional

Cuatro delitos sancionados en el Código Penal

La jornada de este 14 de noviembre también recuerda las herramientas legales vigentes para sancionar los ataques contra el patrimonio nacional.

La Policía Nacional investiga estas infracciones por delegación de la Fiscalía o mediante trabajos de inteligencia, enfocándose en cuatro artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP):

Artículo 237: Destrucción de bienes del patrimonio cultural.

Destrucción de bienes del patrimonio cultural. Artículo 238: Transporte, comercialización ilícita y tráfico de bienes del patrimonio cultural.

Transporte, comercialización ilícita y tráfico de bienes del patrimonio cultural. Artículo 239: Falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural.

Falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural. Artículo 240: Sustracción de bienes del patrimonio cultural.

Cuando se incauta una pieza sospechosa, los agentes coordinan con el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y con los peritos del INPC.

Estos especialistas se encargan de ejecutar las pericias de caracterización para certificar la autenticidad y el origen de cada objeto.

El robo, falsificación y tráfico de piezas históricas se sanciona hasta con cuatro artículos del COIP; la Policía exhorta a denunciar estos delitos al 1800-DELITO. Policía Nacional

Un llamado a proteger la memoria del país

La fecha fue proclamada por la Unesco en honor a la Convención de 1970, acuerdo internacional que —junto con la Convención de Palermo— obliga a los Estados a cooperar en la prevención y restitución de bienes traficados.

"Nuestros bienes patrimoniales son invaluables y no los vamos a poder recuperar nunca si se pierden. ¿Qué es de un Estado sin su historia? Es lo que nos ha permitido desarrollarnos dentro de nuestra cultura". Marco Vinicio Centales, jefe operativo de la UNIC.

En este Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, las autoridades exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier robo o venta irregular de piezas históricas.

Las alertas pueden realizarse de forma reservada a través de la línea gratuita 1800-Delito, en la Fiscalía o en la unidad policial más cercana.