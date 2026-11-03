Bono para damnificados por lluvias en Ecuador: esto se sabe de la ayuda

Inundaciones en Las Orquídeas fuerzan la evacuación de familias; la basura en alcantarillas agravó la emergencia.

El Gobierno de Ecuador prepara un bono de reparación para las personas damnificadas por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en distintas provincias del país, en medio de la emergencia asociada al fenómeno de El Niño.

La decisión fue adoptada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional durante una reunión realizada el martes 3 de noviembre de 2026, en las instalaciones del ECU 911 de Samborondón, provincia del Guayas.

Como parte de las resoluciones, el Ministerio de Infraestructura y Transporte tendrá un plazo de siete días para elaborar la normativa que permita implementar esta ayuda económica, destinada a quienes perdieron bienes y enseres durante las emergencias.

¿Cuánto dinero entregarán y cómo acceder al bono?

Hasta el momento, las autoridades no han definido el monto que recibirán los damnificados ni los requisitos para acceder al beneficio

Tampoco se ha establecido una fecha para iniciar los pagos, debido a que el mecanismo todavía se encuentra en proceso de elaboración.

Este bono de reparación será distinto del Bono de Contingencia, una ayuda económica existente que contempla un pago único equivalente al 50% del valor de la canasta familiar vital para familias damnificadas por desastres.