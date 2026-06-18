Loja: Decomisan cerca de 50 bultos de ropa durante operativo

Cincuenta bultos de ropa fueron decomisados durante un operativo que busca frenar el contrabando en el centro de Loja.

El hecho sucedió la tarde del miércoles 17 de junio de 2026, en las calles Sucre y Quito, donde existen varios locales que comercializan prendas textiles.

Propietarios no justificaron procedencia de la ropa

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), los locales inspeccionados no pudieron justificar la procedencia de la ropa.

Los propietarios de los establecimientos no presentaron facturas ni otros documentos que expliquen el origen de los productos.

Según las autoridades, la mercadería fue retirada de los comercios para ser trasladada a las bodegas de la Aduana, donde estará mientras se continúan las investigaciones correspondientes.