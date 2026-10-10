Cinco lugares cerca de Quito para disfrutar el feriado del 9 de octubre

Chocó Andino, uno de los tesoros de la provincia de Pichincha, declarado Reserva de Biosfera.

Si todavía no tiene planes para el feriado del 9 de Octubre, una alternativa es mirar hacia el noroccidente de Pichincha. A menos de dos horas de Quito se encuentra el Chocó Andino, un territorio de gran biodiversidad que reúne seis parroquias rurales y que fue incluido entre los destinos destacados para visitar en 2026.

Aquí el frío de Quito da paso a un clima más templado y húmedo, aparecen los bosques nublados, las cascadas y los ríos, mientras las comunidades ofrecen café, gastronomía tradicional, recorridos por fincas y experiencias de turismo rural.

Estas son cinco opciones para aprovechar el feriado sin alejarse demasiado de Quito.

1.- Nono: Naturaleza a 30 minutos de Quito

Para quienes no quieren pasar varias horas en carretera, Nono es una de las alternativas más cercanas.

La parroquia está a aproximadamente 30 minutos de Quito y ofrece bosques, senderos, cascadas y espacios para observar aves. Uno de los atractivos es la Cascada Guagrapamba, ubicada en el sector Mena del Hierro, desde donde comienza el recorrido hacia el bosque.

La cascada tiene una caída de alrededor de 30 metros y el recorrido permite observar flora, colibríes y otras especies. Además de la caminata, el entorno permite probar comida tradicional como caldo de gallina, choclos, habas y queso.

Plan recomendado: salir temprano de Quito, recorrer la cascada, almorzar en la zona y regresar por la tarde.

2. Nanegalito: cascadas, café y bosque nublado

Nanegalito es uno de los puntos estratégicos para recorrer el Chocó Andino. Está sobre la vía Calacalí-La Independencia.

La oferta turística combina senderismo, cascadas, observación de flora y fauna y visitas a fincas cafeteras. Quito Turismo también destaca la posibilidad de visitar el Museo de Sitio Tulipe y probar gastronomía local como el ceviche de palmito.

Para quienes prefieren naturaleza, la Reserva Bellavista ofrece alrededor de 700 hectáreas de bosque nublado, senderos y observación de aves. También está la Reserva Orquideológica El Pahuma, donde se pueden realizar caminatas y observar orquídeas y cascadas.

El noroccidente de Quito concentra producción cafetera entre los 1 200 y 2 000 metros de altitud, y existen experiencias que permiten conocer el cultivo, procesamiento, tostado, molienda y cata del café.

Plan recomendado: desayuno en Nanegalito, recorrido por un bosque o cascada, almuerzo típico y visita a una finca cafetera.

3. Nanegal: cascadas y un paisaje para desconectarse

Si lo que se busca es una experiencia de naturaleza con un ritmo más tranquilo, Nanegal es otra alternativa.

Desde Quito, el recorrido conduce por la vía Calacalí-La Independencia y posteriormente hacia Nanegal. Un viaje en aproximadamente una hora y 20 minutos en automóvil, aunque puede variar según el tráfico y el punto de partida.

Uno de sus atractivos principales es la Cascada La Piragua, donde el agua cae sobre las rocas del río Curunfo. El acceso se realiza por un sendero peatonal y existe la posibilidad de bañarse en la zona.

También está la Piedra de Oronzona, una formación natural asociada a una caída de agua y una cueva, y la Reserva Maquipucuna, un importante espacio de bosque nublado.

Plan recomendado: La Piragua - almuerzo tradicional - recorrido por alguno de los espacios de bosque de la zona.

4. Gualea: aguas termales, cascadas y vestigios de los Yumbos

Gualea puede ser una de las opciones menos conocidas de esta ruta, está a dos horas aproximadamente desde Quito.

La parroquia conserva vestigios de la presencia de los Yumbos, como culuncos y tolas, y mantiene varios proyectos de ecoturismo en zonas de bosque.

Entre sus atractivos naturales está la Cascada del río Cristal, con una caída de unos 12 metros, pozas para bañarse, senderos y cabañas ecológicas en el sector de Las Tolas.

También se encuentra la Cascada Los Dragos, formada por el río Piripe. Tiene una caída de aproximadamente 12 metros y está rodeada de bromelias y vegetación característica de la zona.

El acceso desde Quito se realiza por la vía Calacalí-La Independencia hasta Nanegalito y posteriormente por el desvío hacia Gualea. Desde el terminal de La Ofelia también existen buses hacia Gualea y Pacto.

5. Pacto: café, panela, cascadas y turismo comunitario

Pacto permite convertir la salida en una experiencia mucho más completa.

La parroquia está en el extremo noroccidental del DMQ y forma parte del Chocó Andino. Para llegar desde Quito se toma la vía Calacalí-La Independencia, se pasa Nanegalito y, en la Y de La Armenia, se toma el desvío hacia Pacto. Desde allí son aproximadamente 20 kilómetros hasta el poblado.

Uno de sus principales atractivos es la Cascada Gallo de la Peña, vinculada también al aviturismo. Pacto Mágico ofrece experiencias de ecoturismo, turismo comunitario, aventura y agroturismo.

La Ruta Agroturística Pacto permite combinar la cascada con visitas a fincas de café, recorridos de producción de panela, cultivos de frutas exóticas y espacios dedicados a orquídeas y bromelias.

Pacto es además conocida como la Capital de la Panela y fue incluida por ONU Turismo entre los Best Tourism Villages 2025, reconocimiento que destaca su combinación de naturaleza, cultura y producción agrícola.

Para quienes quieran pasar la noche, existen opciones de alojamiento y turismo comunitario en la zona.

Recomendaciones:

Aunque se trata de destinos cercanos a Quito, las condiciones de las vías y del clima pueden cambiar durante el recorrido. En especial, las actividades en cascadas, senderos y ríos requieren precaución durante lluvias.

También es aconsejable llevar efectivo, ropa para clima húmedo, zapatos con buen agarre, repelente y protección para la lluvia.