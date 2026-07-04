Sismo de 3.6 se registra en Manabí este sábado 4 de julio

Un sismo de magnitud 3.6 se sintió este 4 de julio de 2026 en Jipijapa, Manabí.

Este sábado 4 de julio de 2026 se registró un sismo de magnitud 3.6 cerca de Jipijapa, provincia de Manabí.

Según información del Instituto Geofísico, el sismo se produjo alrededor de las 9:00.

El movimiento sísmico tuvo una profundidad de 17 kilómetros (km) y se localizó a 4,42 km de la localidad costera.

Ecuador se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico

Las autoridades no han reportado personas heridas ni daños materiales relacionados con este evento sísmico.

El Instituto Geofísico habilita su sistema para reportar el movimiento telúrico e información que contribuye al monitoreo de la intensidad del sismo.

Ecuador se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica, por lo que estos eventos son frecuentes en el territorio.