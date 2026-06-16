Menor británica que tenía alerta internacional de desaparición fue hallada en Imbabura
La menor británica localizada fue trasladada a una casa de acogida en Quito.
La menor localizada fue trasladada a una casa de acogida.
Cortesía
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Actualizado:
16 jun 2026 - 14:14
La Policía informó sobre la localización, en Imbabura, de una menor británica que tenía alerta internacional de desaparición.
De acuerdo con la información, las investigaciones permitieron establecer su ingreso al país y posterior ubicación.
Adolescente fue trasladada a casa de acogida en Quito
La adolescente se encontraba en compañía de un ciudadano con doble nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, quien registraba una notificación internacional de Interpol.
"Ante una presunta situación de vulnerabilidad asociada al delito de trata de personas, se activaron de manera inmediata los protocolos de protección", informó la Policía.
Añadió que la adolescente fue trasladada a una casa de acogida especializada en Quito.
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