Corte de luz afecta a La Carolina y otros sectores del norte de Quito este lunes 3 de agosto

Un daño en una red subterránea dejó sin electricidad a varios sectores del norte de Quito.

Varios sectores del norte de Quito permanecen sin servicio eléctrico este lunes debido a una falla que afecta el suministro de energía en la zona de La Carolina y sus alrededores.

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que personal operativo se encuentra desplegado en el sector de La Carolina para ejecutar trabajos correctivos y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Entre las zonas afectadas se encuentran La Pradera, Batán Bajo, La Paz, Whymper, Paúl Rivet, Alpallana, así como la avenida Francisco de Orellana, en los tramos comprendidos entre las avenidas 10 de Agosto y 6 de Diciembre, y entre La Colina y San Ignacio. También se reportan interrupciones en la avenida 9 de Octubre y sectores aledaños.

La empresa eléctrica no ha precisado las causas de la interrupción ni el tiempo estimado para la normalización del servicio. Sin embargo, aseguró que las cuadrillas trabajan en la zona para solucionar el inconveniente lo antes posible.

Las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de la EEQ, donde se comunicará cualquier actualización sobre el restablecimiento del suministro eléctrico.