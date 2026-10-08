Un muerto tras choque entre un furgón y una plataforma en la vía E35, en Cotopaxi

Una persona murió en un siniestro de tránsito registrado en la vía Panamericana E35, en Cotopaxi, la noche del miércoles 7 de octubre de 2026. El accidente involucró a un furgón y un vehículo tipo plataforma.

Según informó el ECU 911, la emergencia fue reportada a las 23:05, en el sector de El Chasqui, a la altura del ingreso al Parque Nacional Cotopaxi, en la parroquia Pastocalle.

Tras la alerta, personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y realizó labores de rescate de una persona que se encontraba involucrada en el siniestro. Sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales.

El ECU 911 confirmó que el accidente dejó una persona fallecida y ningún otro herido.

Investigan las causas del accidente en la E35

Personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional realizó el peritaje correspondiente para determinar las circunstancias del siniestro.

Los dos vehículos involucrados fueron trasladados a los patios de retención vehicular para continuar con los procedimientos legales.