Equipos de socorro realizaron labores de búsqueda de tres personas desaparecidas tras el colapso de un puente en Chimborazo.

Una persona falleció y otras dos resultaron heridas tras el colapso de un puente provocado por las intensas lluvias en el sector Shobol Llinllin, parroquia San Juan, en la provincia de Chimborazo.

La emergencia fue reportada al ECU 911 mediante una llamada telefónica a las 18:18 del 22 de noviembre de 2026.

Según el reporte, el desbordamiento de un canal, a consecuencia de las fuertes precipitaciones, ocasionó el colapso de la estructura y dejó a tres personas desaparecidas.

📍 #Chimborazo | Desde el @ECU911_ se coordinó la atención de una emergencia este 22 de noviembre, a las 18:18, mediante llamada a la #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1, en el sector Shobol Llinllin, parroquia #SanJuan, donde el desbordamiento de un canal, producto de las intensas lluvias, provocó el colapso de un puente y dejó a tres personas desaparecidas. 🚨 Mediante labores de búsqueda y rescate articuladas con Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, MSP, Gestión de Riesgos, MIT, GAD Riobamba, Cruz Roja y moradores, dos personas fueron localizadas con vida y trasladadas a una casa de salud. Horas después, la tercera persona fue encontrada sin vida. 🕊️ Esta emergencia dejó como resultado 2 personas heridas y 1 fallecida. Las instituciones continúan coordinando acciones ante esta emergencia. 🌧️ Se recomienda mantenerse alejado de ríos, canales y zonas de riesgo de inundación durante las fuertes lluvias. 📞 Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1. — Coordinación Zonal 3 ECU 911 Ambato (@ECU911Ambato) November 23, 2026

Tras recibir la alerta, se desplegaron equipos de búsqueda y rescate de los Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, Gestión de Riesgos, entre otras instituciones.

Durante las labores de búsqueda, los organismos de socorro localizaron con vida a dos personas, quienes fueron trasladadas a una casa de salud para recibir atención médica.

Horas después, los equipos encontraron a la tercera persona, pero ya no presentaba signos vitales. Agentes especializados de la Policía Nacional realizaron el levantamiento del cuerpo.

Ante estas condiciones climáticas, el ECU 911 recomendó a la ciudadanía mantenerse alejada de ríos, canales y sectores con riesgo de inundación, especialmente durante los períodos de lluvias intensas.