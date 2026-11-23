Un muerto y dos heridos tras el colapso de un puente en Chimborazo por las lluvias
El desbordamiento de un canal provocó la caída de un puente en el sector Shobol Llinllin, en la parroquia San Juan, en Chimborazo.
Equipos de socorro realizaron labores de búsqueda de tres personas desaparecidas tras el colapso de un puente en Chimborazo.
ECU 911
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Actualizado:
23 nov 2026 - 10:32
Una persona falleció y otras dos resultaron heridas tras el colapso de un puente provocado por las intensas lluvias en el sector Shobol Llinllin, parroquia San Juan, en la provincia de Chimborazo.
La emergencia fue reportada al ECU 911 mediante una llamada telefónica a las 18:18 del 22 de noviembre de 2026.
Según el reporte, el desbordamiento de un canal, a consecuencia de las fuertes precipitaciones, ocasionó el colapso de la estructura y dejó a tres personas desaparecidas.
Tras recibir la alerta, se desplegaron equipos de búsqueda y rescate de los Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, Gestión de Riesgos, entre otras instituciones.
Durante las labores de búsqueda, los organismos de socorro localizaron con vida a dos personas, quienes fueron trasladadas a una casa de salud para recibir atención médica.
Horas después, los equipos encontraron a la tercera persona, pero ya no presentaba signos vitales. Agentes especializados de la Policía Nacional realizaron el levantamiento del cuerpo.
Ante estas condiciones climáticas, el ECU 911 recomendó a la ciudadanía mantenerse alejada de ríos, canales y sectores con riesgo de inundación, especialmente durante los períodos de lluvias intensas.
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