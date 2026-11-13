Municipio de Riobamba activa teletrabajo tras incendio en su edificio patrimonial

Bomberos inspeccionan la infraestructura patrimonial para determinar los daños ocasionados por las llamas.

El Municipio de Riobamba dispuso la modalidad de teletrabajo para los funcionarios de su edificio central, después del incendio registrado el jueves 12 de noviembre de 2026, en la provincia de Chimborazo.

La medida se aplica desde este viernes 13 de noviembre, mientras los equipos técnicos inspeccionan el inmueble patrimonial y determinan las afectaciones provocadas por el fuego.

La Alcaldía aclaró que los servicios municipales no están suspendidos. La atención presencial continuará en las dependencias que no resultaron afectadas por la emergencia.

El Municipio de Riobamba activó el teletrabajo para los funcionarios de su edificio central tras el incendio del 12 de noviembre de 2026. Municipio de Riobamba.

Bomberos evalúan los daños del incendio

El Cuerpo de Bomberos de Riobamba inició este viernes una nueva fase de operaciones, enfocada en revisar las condiciones de la infraestructura.

El incendio comenzó alrededor de las 14:50 del jueves 12 de noviembre y afectó principalmente la cubierta del edificio, donde también funciona la Gobernación de Chimborazo.

La emergencia movilizó a bomberos de Riobamba, Penipe, Chambo, Guaranda y Mocha. Los equipos lograron controlar las llamas y evacuar a las personas que permanecían dentro del inmueble.

¿Qué ocurrió con los documentos municipales?

La administración municipal informó que sus archivos cuentan con respaldos digitales, por lo que la información institucional puede recuperarse.

Además, autoridades locales señalaron que parte de la documentación histórica fue evacuada antes de que el fuego ocasionara mayores afectaciones.

El Municipio confirmó que el edificio dispone de una póliza de seguro vigente para atender los daños materiales.

Investigan las causas del incendio

La gobernadora de Chimborazo, María José del Pozo, anunció que se realizarán investigaciones para establecer el origen del fuego y determinar posibles responsabilidades.

Entre las hipótesis preliminares se encuentran los trabajos que se ejecutaban en el inmueble. Sin embargo, todavía no existe una conclusión oficial sobre las causas del incendio.

Personal especializado del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil colaborará en los peritajes técnicos.