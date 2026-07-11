Cinco museos en el mundo: ¿cuál es su costo y características?

Ecuador apuesta por un proyecto que busca desarrollar el Museo Nacional como un referente ubicado en la capital, Quito.

¿Qué pasa en el mundo? Gobiernos de Europa, América, Asia y África han impulsado la construcción o renovación de grandes museos como parte de estrategias culturales, turísticas y de desarrollo urbano.

Además de resguardar el patrimonio, estos proyectos buscan convertirse en referentes arquitectónicos, dinamizar la economía local y ofrecer espacios modernos para la educación, la investigación y la difusión de la historia y el arte.

Finlandia y Tailandia desarrollan actualmente proyectos de gran escala que buscan convertirse en referentes internacionales durante la próxima década.

Finlandia construye un museo para abrir en 2030

El nuevo Architecture & Design Museum se levantará en el sector costero de Makasiiniranta, en Helsinki.

El proyecto unificará el Museo de Arquitectura Finlandesa y el Museo del Diseño, convirtiéndose en el museo nacional de arquitectura y diseño del país.

Conozca la planificación de este proyecto aquí

La obra contempla un edificio de aproximadamente 10 050 metros cuadrados, seleccionado mediante un concurso internacional de arquitectura.

La fundación responsable del proyecto indicó la inversión total asciende a unos 105 millones de euros, mientras que el costo máximo de construcción se fijó en 70 millones de euros (a precios de 2023). La apertura está prevista para 2030.

Tailandia impulsa un museo internacional

En Bangkok también se desarrolla uno de los proyectos museísticos más ambiciosos de Asia.

La empresa Asset World Corp (AWC) y el Museo de Arte Antiguo y Nuevo (MONA) de Australia anunciaron la construcción del MONA Bangkok, un complejo cultural de 15 000 metros cuadrados a orillas del río Chao Phraya.

El proyecto tendrá una inversión de 300 millones de dólares, será financiado por AWC y contará con la curaduría del equipo del museo australiano.

Sus promotores esperan inaugurarlo en 2029 y recibir más de un millón de visitantes al año, consolidándolo como un nuevo polo cultural para el sudeste asiático.

Ecuador busca un Museo Nacional con estándares internacionales

El proyecto para un nuevo Museo Nacional del Ecuador surge como una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio para dotar al país de un espacio moderno destinado a la conservación, investigación y exhibición del patrimonio nacional.

La propuesta contempla la construcción de un edificio emblemático que reúna las colecciones arqueológicas, históricas, artísticas y etnográficas del país bajo estándares internacionales de conservación.

El Ministerio de Cultura indica que el objetivo es convertir al museo en un centro cultural, educativo y turístico de referencia para Ecuador y la región.

Las autoridades han señalado que el diseño deberá responder a criterios de sostenibilidad, accesibilidad y flexibilidad museográfica.

También que deberá contar con espacios para exposiciones permanentes y temporales, laboratorios de restauración, áreas educativas, auditorios, depósitos técnicos y zonas de encuentro ciudadano.

Hasta este 10 de julio de 2026, el proyecto se encuentra en fase de conceptualización y planificación.

Museos nacionales referentes en la región

Países latinoamericanos cuentan con complejos culturales que resguardan su patrimonio histórico y arqueológico.

Perú – Museo Nacional del Perú (Muna)

Ubicación: Lurín, Lima

Lurín, Lima Área construida: 75 000 m²

Inversión inicial: 378 millones de soles (unos USD 110 millones al cambio de la época)

(unos al cambio de la época) Inicio de construcción: 2016

2016 Creación oficial: 2020

Fue concebido como el mayor museo del país, con laboratorios de investigación, depósitos especializados, áreas de conservación, auditorios y salas de exposición para albergar miles de piezas arqueológicas.

Chile: ampliación para duplicar su capacidad

Este 2026, el Museo Nacional de Historia Natural desarrolla un proyecto de ampliación y modernización impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La intervención contempla duplicar la superficie útil del museo mediante nuevos espacios para exhibiciones, investigación, educación y conservación, respetando el edificio patrimonial del Parque Quinta Normal.

La inversión supera los 30 millones de dólares, con el objetivo de actualizar uno de los principales recintos científicos del país sin perder su valor histórico.

México planea renovar su principal museo antropológico

El Gobierno de México puso en marcha un programa integral de conservación y modernización del Museo Nacional de Antropología en 2025.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que el museo recibió una inversión superior a los 40 millones de pesos mexicanos (USD 2,1 millones ) para un programa de renovación.

Las obras incluyen renovación estructural, restauración de salas, mejora de sistemas de climatización, accesibilidad y conservación de piezas arqueológicas.

El proyecto forma parte de una estrategia nacional para preservar uno de los museos más visitados del mundo y asegurar su funcionamiento para las próximas décadas.

El costo de construcción del Museo Nacional de Antropología de México es de 160 millones de pesos mexicanos de la época. El museo fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964 durante el gobierno de Adolfo López Mateos.

Ese monto incluyó el proyecto, la construcción del inmueble, salarios del personal involucrado y trabajos coordinados por el entonces CAPFCE (Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas).