Así fue que Quito y Cuenca fueron incluidas en la Red de Ciudades Creativas de la Unesco

Quito y Cuenca se sumaron a la lista de ciudades creativas reconocidas por la Unesco.

La Red de Ciudades Creativas incluye a 408 ciudades de más de un centenar de países del mundo, que según la Unesco son "reconocidas por un compromiso con las industrias creativas y la vida cultural".

Las ciudades ecuatorianas Quito y Cuenca fueron incluidas en la lista junto a otras 56 que se sumaron este año a la red creada en 2004.

Las ciudades son reconocidas en ocho categorías, una nueva desde este año. Estas son:

Arquitectura

Artesanía y Arte Popular

Artes de los Medios

Diseño

Cine

Gastronomía

Literatura

Música

Quito elegida como destino cultural líder

"Las ciudades creativas de la UNESCO demuestran que la cultura y las industrias creativas pueden ser motores concretos del desarrollo. Al dar la bienvenida a 58 nuevas ciudades, estamos fortaleciendo una Red donde la creatividad apoya iniciativas locales, atrae inversiones y promueve la cohesión social", dijo Audrey Azoulay, directora de la Unesco.

Quito

Quito fue reconocida en la categoría 'Arquitectura' por la belleza de su casco colonial y la mezcla con edificaciones modernas.

También destacaron los espacios públicos, su crecimiento y diálogo con el entorno andino como "pieza clave de creatividad y sostenibilidad urbana", de acuerdo con el Municipio.

Quito emerge como una ciudad creativa del diseño urbano y la construcción habitable, que celebra "su equilibrio entre patrimonio histórico, paisaje natural y desarrollo contemporáneo".

'La Carita de Dios' fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 8 de septiembre de 1978 por la Unesco. Fue reconocida por poseer el Centro Histórico más extenso, mejor conservado y menos alterado de América Latina.

Cuenca

Cuenca fue incluida en la Red de Ciudades Creativas en la categoría de 'Gastronomía'. Un nombramiento que se da precisamente en vísperas de sus fiestas de Independencia.

La 'Atenas del Ecuador' fue reconocida por conservar su cocina tradicional y popular y renovarla en nuevas propuestas gastronómicas.

Esta ciudad se alistaba para ingresar en la lista de la Unesco desde 2023, cuando el alcalde Cristian Zamora, anunció una reunión con representantes de la Unesco.