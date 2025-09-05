Radiación ultravioleta alrededor del mediodía de este sábado 6 de septiembre en Ecuador

El sábado 6 de septiembre se esperan índices de radiación ultravioleta moderados, altos y muy altos

Sábado 6 de septiembre se esperan índices de radiación ultravioleta moderados y altos en gran parte del Ecuador, pero en ciertas localidades puntuales habrá índices muy altos alrededor del mediodía.

Así lo informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) que recomienda evitar la exposición al sol en las zonas con mayor índice de radiación este sábado.

El organismo señaló en su pronóstico que la parte norte de las provincias de Pichincha, Sucumbíos, Esmeraldas, Los Ríos y Galápagos el índice de radiación será 'muy alto'.

También las provincias del Guayas, El Oro, Imbabura y la zona sur de Loja, Manabí y Santa Elena también registrarán una radiación 'muy alta'.

El pedido del Inamhi es evitar la exposición prolongada en el horario de 10:00 a 15:00.

Por su parte el resto de provincias de la región Sierra y Costa de Ecuador registrará una radiación en nivel alto.

Las provincias de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe en la Amazonía tendrán una radiación moderada.