Los restos de José Luis Caguana, ecuatoriano fallecido en el derrumbe de Brooklyn, llegaron al país este miércoles 18 de noviembre.

Los restos mortales de José Luis Caguana Cosquillo, de 26 años, llegaron a Ecuador la madrugada de este miércoles 18 de noviembre de 2026, luego de que falleciera en el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York.

El joven era originario de Quisapincha, en Tungurahua, y había emigrado a Estados Unidos hace aproximadamente seis años, donde trabajaba en el sector de la construcción para mantener a su familia.

La Cancillería ecuatoriana confirmó que el Gobierno asumió los gastos de repatriación de Caguana y de Gabriel Ariolfo Sigüenza Yupa, de 22 años, quien también falleció en la tragedia.

¿Cuándo llegará el cuerpo del segundo ecuatoriano?

Según la información difundida por la Cancillería este miércoles, los restos de José Caguana fueron recibidos en el aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito.

Mientras tanto, el cuerpo de Gabriel Sigüenza tenía previsto arribar la noche del 18 de noviembre al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, para posteriormente ser trasladado a su natal Cañar.

Sigüenza había emigrado desde la parroquia Ingapirca hacia Estados Unidos hace menos de dos años.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que, desde que ocurrió la tragedia, el Consulado General de Ecuador en Nueva York ha mantenido contacto con las familias y brindado acompañamiento durante los trámites de repatriación.